السعودية اليوم / بلدية رفحاء تغلق 3 محلات وتحرر 143 مخالفة في 143 زيارة لفرقها الرقابية خلال ثلاثة أيام



رفحاء 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء خلال ثلاثة أيام 3 محلات تجارية لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية، كما حررت 43 مخالفة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية للتأكد من إلتزام المنشآت الغذائية والتجارية بالتنظيمات الاحترازية وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار جائحة فيروس

وتهيب بلدية محافظة رفحاء بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 طوال أيام الأسبوع.

// انتهى //

17:49ت م

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رفحاء 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأغلقت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء خلال ثلاثة أيام 3 محلات تجارية لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية، كما حررت 43 مخالفة.وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية للتأكد من إلتزام المنشآت الغذائية والتجارية بالتنظيمات الاحترازية وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين خلال الثلاثة أيام, ضبطت 3 محلات مخالفة للاشتراطات البلدية وجرى إغلاقها، وتحرير 43 مخالفات بعد قيام فرقها بـ 143 زيارة على تلك المنشآت، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.وتهيب بلدية محافظة رفحاء بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 طوال أيام الأسبوع.// انتهى //17:49ت م0101

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