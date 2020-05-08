السعودية اليوم / سمو أمير عسير يُكرِّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة



أبها 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن عبدالله السعوي، ومدير المتابعة بالإدارة العقيد مسفر القحطاني، وذلك بعد اطلاعه على البداية الناجحة في إزالة التشوهات البصرية التي وجَّه بها، وجرى العمل عليها خلال الفترة الماضية في إدارات ومراكز الدفاع المدني، التي بلغت 69 مبنى، منها 16 مبنى حكوميًّا.

وأثنى أمير المنطقة على معدل العمل المنجز في إزالة التشوهات البصرية خلال فترة قصيرة في إدارات ومراكز الدفاع المدني، موجهًا بعمل خطةٍ زمنيةٍ لمتابعة تطبيق إزالة تشوهات مباني الدفاع المدني بالمنطقة.

يذكر أن سمو الأمير تركي بن طلال يواصل متابعة تطبيق إبعاد مبادرة "عسير كذا أجمل" التي أطلقها الصيف الماضي لتعزِّز من الحفاظ على الذوق العام وإزالة التشوهات البصرية في كل منحى من مناحي الحياة ، وسط مشاركةٍ واسعةٍ جعلتها أحد أكبر المبادرات قياسًا بالمخطط له، وذلك لتوفير بيئةٍ متجددةٍ جاذبة تليق بعسير وأهلها.

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17:46ت م

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