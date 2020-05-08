السعودية اليوم / الزوارق الحربية التابعة للإحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين في بحر غزة



غزة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

هاجمت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة بالرصاص الحي وخراطيم المياه، مما أسفر عن إصابة صياد فلسطيني.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 5 أميال بحرية ما أدى إلى إصابة صياد برصاصة معدنية في رأسه.

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17:28ت م

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