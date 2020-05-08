

جيزان 15 رمضان 1441هـ الموافق 8 مايو 2020م واس

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت - بفضلٍ من الله -، من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.

// انتهى //

17:12ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على أحد المروجين وبحوزته (92) كيلوغراماً من الحشيش المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.