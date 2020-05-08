

بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.75% أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 619.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 112 ألفاً و191 سهماً، بقيمة 1 مليون و336 ألفاً و522 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 61 صفقة.

// انتهى //

17:03ت م

0085





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.