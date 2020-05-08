السعودية اليوم / الدكتور الفالح يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة



مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

رفع معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وأبدى معاليه اعتزازه بهذه الثقة، وعدها وسام فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة - حفظها الله-.

وعبر وكيل وزارة الداخلية عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة، وتوجيهاته التي كانت المرجعية التي نهل منها أساسيات العمل الإداري، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الدعم والمساندة التي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.

وسأل معاليه الله أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

16:57ت م

0084



مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسرفع معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.وأبدى معاليه اعتزازه بهذه الثقة، وعدها وسام فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة - حفظها الله-.وعبر وكيل وزارة الداخلية عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة، وتوجيهاته التي كانت المرجعية التي نهل منها أساسيات العمل الإداري، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الدعم والمساندة التي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.وسأل معاليه الله أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //16:57ت م0084

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