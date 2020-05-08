شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. محافظ الزكاة والدخل يعلن عن مستجدات مبادرات دعم القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

تعقد غرفة الرياض غداً, لقاءً عن بعد يستضيف محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل معالي المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وذلك في الساعة العاشرة والنصف مساءً، كما سيتم بثه عبر حساب الغرفة على تويتر @RiyadhChamber. ويستعرض اللقاء أبرز المستجدات لمبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة.

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