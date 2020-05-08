شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 92 كيلو حشيش بحوزة أحد المروجين فى جازان والان نبدء بالتفاصيل

القت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على أحد المروجين وبحوزته (92) كيلوغراماً من الحشيش المخدر وصرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت - بفضلٍ من الله -، من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.

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