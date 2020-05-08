الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإقالة عدد من المسؤولين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 8 مايو 2020 05:17 مساءً - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين.

وتضمنت الأوامر إعفاء المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين عبدالله العبدالكريم بدلاً منه، كما تضمنت تعيين طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، والدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيلاً لوزارة الداخلية.

وفيما يلي نص الأوامر:

أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها:

الرقم: أ / 594

التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) بتاريخ 20 / 8 / 1394هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 196 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي المهندس / علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه.

ثانياً : يعين المهندس / عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 595

التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 425 ) بتاريخ 27 / 11 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

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أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين الأستاذ / طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 596

التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين الدكتور / هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 597

التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين المهندس / فهد بن محمد بن صالح البليهشي أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود