، الجوف.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - سكاكا شهدت 8 حالات شفاء والقريات سجلت 4

شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.

سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الجوف