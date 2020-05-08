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شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.
سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.
وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الجوف
الجوف.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونامهنا التميمي الخليج 365 2020-05-08
شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.
سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.
وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:57 PM
سكاكا شهدت 8 حالات شفاء والقريات سجلت 4
شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.
سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.
وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.
، الجوف.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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