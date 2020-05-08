، "زين السعودية" تعلق الجرس في "جود الموظفين" لدعم الأسر الأشد احتياجًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - لم يقتصر دور "زين السعودية" على المشاركة؛ كأول جهة تتفاعل مع فكرة "جود الموظفين"، وإنما بادرت بطرح الفكرة قبل بداية شهر رمضان، من خلال التواصل مع مسؤولي "جود الإسكان".
وبعدما تم طرح الفكرة والترحيب بها وتنفيذها، شهد أمس، تفاعلاً لافتًا من قِبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتعود الفكرة إلى رغبة "زين السعودية" في تحفيز منسوبيها على المشاركة في التكفل بتقديم وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً، ثم تحفيز الشركات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة في ذلك، إضافة إلى عملاء "زين السعودية"، بما يتماشى مع الشعار الذي أطلقته "زين" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية "زين بأفعالك".
وكان تفاعل الجهات الحكومية مع الفكرة لافتاً، حيث انضمت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك عدة وزارات؛ كوزارة الصحة، ووزارة البيئة والزراعة وهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني للتنافسية، وصندوق التنمية العقاري".. وعلى صعيد الشركات، أسهمت "شركة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد وعدد من الجهات الأخرى".
يُذكر أن زين السعودية أطلقت، قبل مبادرة "جود الموظفين"، أكثر من 10 مبادرات إنسانية منذ بداية أزمة كورونا، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تجسّدت في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد والتسهيل على مؤسسات الأعمال والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.
زين السعودية جود الموظفين
"زين السعودية" تعلق الجرس في "جود الموظفين" لدعم الأسر الأشد احتياجًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08
لم يقتصر دور "زين السعودية" على المشاركة؛ كأول جهة تتفاعل مع فكرة "جود الموظفين"، وإنما بادرت بطرح الفكرة قبل بداية شهر رمضان، من خلال التواصل مع مسؤولي "جود الإسكان".
وبعدما تم طرح الفكرة والترحيب بها وتنفيذها، شهد أمس، تفاعلاً لافتًا من قِبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتعود الفكرة إلى رغبة "زين السعودية" في تحفيز منسوبيها على المشاركة في التكفل بتقديم وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً، ثم تحفيز الشركات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة في ذلك، إضافة إلى عملاء "زين السعودية"، بما يتماشى مع الشعار الذي أطلقته "زين" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية "زين بأفعالك".
وكان تفاعل الجهات الحكومية مع الفكرة لافتاً، حيث انضمت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك عدة وزارات؛ كوزارة الصحة، ووزارة البيئة والزراعة وهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني للتنافسية، وصندوق التنمية العقاري".. وعلى صعيد الشركات، أسهمت "شركة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد وعدد من الجهات الأخرى".
يُذكر أن زين السعودية أطلقت، قبل مبادرة "جود الموظفين"، أكثر من 10 مبادرات إنسانية منذ بداية أزمة كورونا، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تجسّدت في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد والتسهيل على مؤسسات الأعمال والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:50 PM
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
05:46 PM
لم يقتصر دور "زين السعودية" على المشاركة؛ كأول جهة تتفاعل مع فكرة "جود الموظفين"، وإنما بادرت بطرح الفكرة قبل بداية شهر رمضان، من خلال التواصل مع مسؤولي "جود الإسكان".
وبعدما تم طرح الفكرة والترحيب بها وتنفيذها، شهد أمس، تفاعلاً لافتًا من قِبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتعود الفكرة إلى رغبة "زين السعودية" في تحفيز منسوبيها على المشاركة في التكفل بتقديم وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً، ثم تحفيز الشركات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة في ذلك، إضافة إلى عملاء "زين السعودية"، بما يتماشى مع الشعار الذي أطلقته "زين" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية "زين بأفعالك".
وكان تفاعل الجهات الحكومية مع الفكرة لافتاً، حيث انضمت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك عدة وزارات؛ كوزارة الصحة، ووزارة البيئة والزراعة وهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني للتنافسية، وصندوق التنمية العقاري".. وعلى صعيد الشركات، أسهمت "شركة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك البلاد وعدد من الجهات الأخرى".
يُذكر أن زين السعودية أطلقت، قبل مبادرة "جود الموظفين"، أكثر من 10 مبادرات إنسانية منذ بداية أزمة كورونا، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، تجسّدت في دعم الجانب التعليمي من خلال التعليم عن بُعد والتسهيل على مؤسسات الأعمال والتخفيف عن العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، ودعم المصابين أو المعزولين في المستشفيات أو المنازل، وبعض المبادرات التوعوية.
، "زين السعودية" تعلق الجرس في "جود الموظفين" لدعم الأسر الأشد احتياجًا ،
المصدر : الخليج 365
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