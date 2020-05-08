أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «طميحي»

نقل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب مطاعن بن علي مطاعن طميحي، أحد من منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب أمير جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عزّ وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد الطميحي عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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