جدة والمدينة ومكة تتصدر مدن المملكة في إصابات كورونا الجديدة

تصدرت مدينة جدة قائمة المدن في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ373 حالة، من أصل 1701 حالة أعلنت وزارة الصحة تأكد إصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ308 حالات، ثم مكة المكرمة بـ246 حالة، والرياض 142 حالة، والدمام 130 حالة، والجبيل 122 حالة، وبيش 75 حالة، والهفوف 68 حالة.

وفي ترتيب لاحق، جاءت الطائف بـ62 حالة، والخبر بـ41 حالة، وبيشة 29 حالة، وينبع 23 حالة، وحدة والدرعية 10 حالات لكل منهما، و تبوك 8 حالات، والقنفذة 7 حالات، ووادي الفرع 6 حالات، والزلفي 4 حالات، وصفوى وبريدة وأضم والخرج 3 حالات لكل منها.

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وتم تسجيل حالتين في الجفر وبقيق ومهد الذهب وصبيا، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط والقطيف والظهران والنعيرية والعيص وتثليث والليث وبلجرشي والمخواة وضباء وأملج وحفر الباطن وثريبان وعرعر ووادي الدواسر وثادق والدوادمي.

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