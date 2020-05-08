الصحة تحدد كيفية التصرف عند الشك في الإصابة بعدوى كورونا

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع حالة الشك في الإصابة بكورونا، مشيرةً إلى أن فترة ظهور الأعراض أقل من 14 يومًا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أن فترة حضانة المرض قُدرت حتى الآن بـ«١٤ يومًا أو أقل»، قبل ظهور الأعراض والعلامات السريرية على الشخص الحامل لفيروس كورونا الجديد (COVID19).

وأضافت الوزارة أن الفريق الطبي يجري التشخيص المخبري لتأكيد أو نفي الإصابة. ونظرًا إلى تشابه أعراض فيروس كورونا الجديد مع أمراض تنفسية أخرى، فإنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID19) فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى:

أولًا- تحديد الأعراض والعلامات السريرية (حمى أو سعال حاد أو ضيق بالتنفس).

ثانيًا- أخذ التاريخ المرضي بالإضافة إلى تاريخ السفر في آخر 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.

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ثالثًا- هل يوجد أي حالة اتصال وثيقة بحالة مؤكدة بالإصابة؟

رابعًا- وجود الشخص في منطقة موبوءة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لمن يشك في إصابته بالفيروس، أن يستخدم التقييم الذاتي لخطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك بتعبئة التقييم عبر تطبيق (موعد) ومن ثم الحصول على الإرشادات الصحية والطبية الملائمة بحسب نتيجة التقييم.

جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن يشك في إصابته بفيروس كورونا عقب عودته إلى المنزل.

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