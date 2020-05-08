أخبار السعودية اليوم.. مختصون ينتقدون الاختبار التحصيلي.. وعودة الحياة لبرج خزام بجدة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 8 مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة ومنها: عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ يتوقع حالة ممطرة على مناطق عدة بدءًا من مساء اليوم، ومختصون ينتقدون آلية الاختبار التحصيلي، وعودة الحياة إلى برج خزام بجدة بعد 43 عامًا من إنشائه.

الحصيني: حالة ممطرة على مناطق عدة تستمر 3 أيام

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على عدة مناطق، بدءًا من مساء اليوم الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام.

مختصون: آلية الاختبار التحصيلي مجحفة ولا تحقق العدالة

طرح إصرار «هيئة تقويم التعليم والتدريب» على إجراء «الاختبار التحصيلي» عن بُعد للطلاب والطالبات؛ لغرض القبول بالجامعات؛ الكثير من علامات الاستفهام حول تلك الخطوة التي وصفها الكثيرون بأنها عديمة الجدوى ومبتدعة.

الصحة تحدد كيفية التصرف عند الشك في الإصابة بعدوى كورونا

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع حالة الشك في الإصابة بكورونا، مشيرةً إلى أن فترة ظهور الأعراض أقل من 14 يومًا.

حساب المواطن: صك الطلاق ليس مسوغًا لـ«إضافة تابعين»

أوضح برنامج حساب المواطن أن «صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة لإضافة التابعين على حساب المطلقة».

عبدالله الجميري يبوح بتفاصيل جديدة حول 13 مصابًا بكورونا في عائلته

كشف الممثل عبدالله الجميري، تفاصيل جديدة حول إصابة 13 فردًا من عائلته بفيروس كورونا منهم والدته وجده، وأطفال أقل من شهرين.

وقال الجميري، خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إنه الآن في أتم صحة وعافية، وإن نتيجة التحاليل أكدت «سلبية» حالته من فيروس كورونا، وإنه موجود حاليًّا بالحجر الصحي، وفقًا لنصيحة الأطباء.

متطوع بصحة جازان يواجه مخاطر السيول لإيصال أدوية مرضى بالعارضة

لم تمنع الأمطار الغزيرة التي هطلت على المرتفعات في جازان، خلال الأيام الماضية، وما تبعها من جريان للسيول، همم أبطال الصحة ولا المتطوعين، في إتمام أعمالهم وإيصال الدواء إلى المرضى أينما كانوا، ومهما كانت الظروف.

الملك وولي العهد يهنئان بوتين ورئيس قيرغيزيا بعيد النصر

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

ضبط 319 متسولًا من جنسيات مختلفة في جميع محافظات مكة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 319 متسولًا من جنسيات مختلفة.

صور توثق عودة الحياة إلى برج خزام بجدة بعد 43 عامًا من إنشائه

دبت الحياة مجددًا في برج خزام بمدينة جدة، الذي استمر لأكثر من 40 عامًا في تغذية أحياء المدينة بالمياه؛ وذلك عقب قرار وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان بترميمه كرمز من رموز جدة.

مصادرة وإتلاف 1404 من المعلبات المنتهية الصلاحية بنطاق بلدية المسفلة

قال رئيس بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة المهندس «أيمن بن محمد» إن الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، أتلفت 1305 من المعلبات تم ضبطها في سيارة نقل.

«هيئة النقل» تعلن صدور الموافقة على تفعيل مبادرتي دعم السعوديين العاملين بتوجيه المركبات وشركات النقل

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن صدور الموافقة الكريمة على دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ولمدة 3 أشهر.

هيئة الاتصالات تتيح استخدام تطبيق «توكلنا» مجانًا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إتاحة استخدام تطبيق «توكلنا» (@Tawakkalnaapp) الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (@SDAIA_SA) مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كل المشغلين.

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