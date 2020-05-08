السعودية اليوم / لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين



الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن الوافدين ، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن الوافدين خلال أزمة فيروس

وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات القاطنين ، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان الوافدين إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن وافدين متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها اللجنة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي: https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group.

// انتهى //

16:36ت م

0080



الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن الوافدين ، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن الوافدين خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات القاطنين ، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان الوافدين إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن وافدين متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها اللجنة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي: https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group.// انتهى //16:36ت م0080

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