السعودية اليوم / صاعقة رعدية تودي بحياة 20 شخصًا بالكونغو الديمقراطية



برازفيل 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

لقي 20 شخصًا مصرعهم في الكونغو الديمقراطية، نتيجة سقوط صاعقة رعدية بمدينة كينتالا إحدى ضواحي العاصمة برازافيل.

وأفادت وكالة أنباء الكونغو الديمقراطية اليوم، أن الصاعقة سقطت على أعمدة ضغط عالي كهربائية، ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة عدد كبير من الأشخاص تم نقلهم للمستشفيات الموجودة بالمنطقة.

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16:13ت م

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