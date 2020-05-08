السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 15 رمضان 1441 ه موافق 8 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصاً.

// انتهى //

14:40ت م

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الرباط 15 رمضان 1441 ه موافق 8 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصاً.// انتهى //14:40ت م0065

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