السعودية اليوم / تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا



مدريد 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس

وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي إن هناك "ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة حيث تم تسجيل 1095 إصابة في ال24 ساعة الأخيرة".

وأوضح أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) 222857 حالة بينما تماثل 131148 شخصا للشفاء.

// انتهى //

14:30ت م

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مدريد 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي إن هناك "ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة حيث تم تسجيل 1095 إصابة في ال24 ساعة الأخيرة".وأوضح أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) 222857 حالة بينما تماثل 131148 شخصا للشفاء.// انتهى //14:30ت م0063

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