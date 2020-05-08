السعودية اليوم / الجيش النيجيري يقتل 342 من مقاتلي "بوكو حرام"



أبوجا 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية اليوم، أن الجيش قتل 343 من مقاتلي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، خلال عمليات عسكرية مختلفة جرت على مدى 6 أسابيع في شمال شرق البلاد.

وجرت العمليات التي شهدت مقتل قادة بارزين من جماعة "بوكو حرام" وفق بيان لوزارة الدفاع، في غارات جوية في الفترة من 18 مارس إلى 5 مايو.

وأشار البيان إلى نجاحات أخرى تم تسجيلها خلال العمليات العسكرية بما في ذلك تدمير معظم منشآت وشبكات "بوكو حرام" اللوجستية، والقبض على 16 من مخبريها وموردي الخدمات اللوجستية .

وأضاف البيان أن بعض الجنود النيجيريين قتلوا وأصيب آخرون خلال العمليات دون أن تحدد عددهم.

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14:27ت م

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