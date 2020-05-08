شكرا لقرائتكم خبر عن 35 جولة رقابية على مراكز التسوق والأماكن العامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وأسفرت الجولات الميدانية، عن عددٍ من المخالفات تمثلت في ١٦ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و ٣ مخالفات تكدس في مساكن العمالة، ورصدت ٣١ مخالفة لمجموعة من الأسواق والمراكز التجارية لعدم تطبيق التدابير الصحية المرتبطة للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إصدار مخالفة واحدة لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و ٥٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما تم إصدار ٥٢ شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي تم رفع ٧٣٨٨ طن من النفايات، بمشاركة ١٠٩٠ فرد و ١٨٦٨ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة، حيث تم تطهير وتعقيم ٦١١٢ موقعاً عاماً، وإزالة ٤٢٨٦ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٢٨١ كيلوجرام من المنتجات المخالفة والغير الصالحة للاستخدام، وتنظيف وتطهير ١٣٣٣ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ٢١٢٨٤٥ لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم .

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال رصد المخالفات وزيادة الإجراءات الاحترازية على المحلات والأسواق التجارية من أجل بيئة آمنة على الجميع والوقاية من فيروس كورونا، داعيةً إلى التواصل معها من خلال مركز ٩٤٠ أو من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود أي استفسار أو مخالفات تم رصدها من قبل المواطنين أو المقيمين على المحلات والأسواق التجارية.