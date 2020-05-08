شكرا لقرائتكم خبر عن 1701 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1322 حالة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن 22% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 78% من الحالات.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وأضاف متحدث الصحة أنه تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 9120 حالة ، وتسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 229 شخصًا رحمهم الله جميعًا.
واشار العبد العالي إلى أن نسبة الفحوص التي تُظهر إيجابية الإصابة هي محدودة في المملكة ما بين 8-10% من إجمالي الفحوص، فهذا يدل على أن مستوى الفحوص مقارنة بنسبة انتشار الفيروس لاتزال قادرة على الرصد.
وأن الفحص الموسع يجب أن يكون دائماً فحص موسع، فهو فحص مبكر يبادر بالوصول للمجتمع، قبل أن يصلوا للمستشفيات في حالات التوعك والمرض، مؤكداً الجائحة مستمرة، والانتشار موجود، فلا تتهاون في الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
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