إجمالي فحوصات كورونا في السعودية يتجاوز 400 ألف

2020-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوزت الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا في السعودية 400 ألف حالة بحسب موقع إحصائيات وزارة الصحة فيما لا تزال عملية المسح النشط تتواصل للكشف المبكر عن المصابين بفيروس كورونا في السعودية عبر تطبيق موعد.

وبحسب الإحصائية الأخيرة، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم عمل الفحوصات المخبرية لهم 405,685 حالة.

حالات التعافي من كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1015 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 7,798 حالة.

وكانت المملكة سجلت أول أمس أعلى معدل تعافٍ خلال يوم واحد منذ انتشار جائحة كورونا في المملكة، حيث تم رصد 1352 حالة ما يفتح باب الأمل في شفاء المزيد من الحالات.

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إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبلغ عدد حالات كورونا في السعودية 33,731 من بينهم 25,714 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 2019 حالة وفاة.

توزيع حالات التعافي من كورونا في السعودية

وتوزعت حالات التعافي على العديد من المدن التي سجلت إصابات بفيروس كورونا بنسب متفاوتة حيث تم تسجيل 1,939 حالة في الرياض، 1,778 في مكة المكرمة، 1,362 في جدة، 1,016 في المدينة المنورة، 374 في الدمام، 296 في الهفوف‎، 213 في القطيف، 119 في تبوك، 106 في الطائف، 57 في بريدة، 54 في الخبر،49 في الظهران و42 في الجبيل.

كما تم تسجيل 39 حالة تعافٍ في أبها، 29 في نجران، 28 في الباحة، 28 في ينبع، 24 في جازان، 22 في بيشة، 20 في عرعر، 19 في الخرج، 17 في عنيزة، 16 في راس تنورة، 14 في الخفجي، 11 في القنفذة، 9 في حائل، 7 في المذنب، 6 في المخواة، 6 في شرورة، 5 في سبت العلاية، 4 في الرس، 4 في ثريبان، 4 في سكاكا، 4 في محايل عسير، 3 في الجفر، 3 في صبيا، 2 في أحد رفيدة،2 في البكيرية، 2 في القريات، 2 في المبرز، 2 في المظيلف، 2 في الوجه، 2 في بقيق، 2 في بيش، 2 في سيهات، 2 في ميسان.

كما تم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من أضم، أم الدوم، البدائع، القريع، المضة، الموية، النعيرية، حفر الباطن، رفحاء، رياض الخبراء، وعقلة الصقور.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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