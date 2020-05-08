سائق ينقل عدوى كورنا لـ29 في الأردن

2020-05-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

على الرغم من الجهود التي بذلتها الأردن لمحاصرة فيروس كورونا وما تلاها من تخفيف إجراءات العزل وفتح الاقتصاد جزئيًا، إلا أن المملكة الأردنية يبدو أنها على موعد مع موجة جديدة من كوفيد 19.

وبالأمس تم الكشف عن عدد من الإصابات بينهم سائق في منطقة الخناصري وتم حصر المخالطين له ليتم في وقت لاحق الإعلان عن عدد الأشخاص الذين انتقلت إليهم عدوى كورونا من السائق المصاب.

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واليوم ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من مخالطي سائق الخناصري في محافظتي المفرق وإربد إلى 29 حالة، والذين أدخلوا إلى المستشفى.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية بترا فإن الحالات الـ 29 أدخلت إلى قسم العزل بالمستشفى الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة لتلقي العلاج، فيما يتلقى السائق العلاج بقسم العزل بمستشفى الأمير حمزة في عمان.

وبلغت الإصابات التي سجلت نتيجة مخالطة السائق حتى فجر اليوم الجمعة 29 إصابة من العينات التي تظهر نتائجها تباعًا، من بينهم سبعة يقطنون في إربد بينهم واحد من المفرق كان في زيارة لأحد أقاربه في إربد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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