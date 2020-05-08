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2020-05-08 عُمان تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3112 حالة. Advertisements وبلغ عدد الحالات النشطة في السلطنة 2,072 ، فيما بلغت حالات التعافي 1025 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 15 حالة وفاة، بينما يتلقى 74 حالة العلاج في الرعاية المركزة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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