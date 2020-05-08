الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة لتخفيف توتر العزل المنزلي

2020-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة أصبحت وسيلة لتخفيف توتر العزل المنزلي في ظل استمرار الحجر المنزلي في العديد من دول العالم حيث بدأت جوجل تشارك المواطنين الملتزمين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الألعاب القديمة التي ربما لم يدركها العديد من الشباب في هذه الفترة العصيبة التي يشهد فيها العالم تحديًا كبيرًا أمام فيروس كوفيد 19.

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الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة أطلقها موقع جوجل قبل عدة أيام حيث يتم اختيار لعبة وعرضها في شاشة البحث الرئيسية لدى الموقع وبمجرد الضغط عليها يتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى تتيح له اللعب أونلاين في عدد من ألعاب الفيديو الشهيرة التي بدأت في العديد من دول العالم، والتي تعود إلى فترة الثمانينيات من القرن العشرين في تجربة جديدة يحاول بها جوجل الترفيه عن الملتزمين بالبقاء في المنزل.

وشهدت الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من المستخدمين حول العالم حيث يخوضون تجربة ربما تكون للمرة الأولى للعديد منهم حيث اختفت ألعاب الفيديو بشكل ملحوظ مع دخول الألعاب الإلكترونية مرحلة جديدة من التشغيل عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصي وفي وقت لاحق شهدت طفرة كبيرة مع ظهور الهاتف المحمول حيث باتت تطبيقات الألعاب الإلكترونية تجذب شريحة كبيرة من مستخدمي الهواتف حول العالم بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية والتعليمية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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