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شكرا لقرائتكم موعد أذان المغرب يوم الجمعة 15 رمضان ومواقيت الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد أذان المغرب يوم الجمعة 15 رمضان ومواقيت الصلاة
متابعات الخليج 365 - الرياض
بمشيئة الله تعالى سيحين أذان المغرب اليوم الخامس عشر من رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:50، فيما سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:55 ، أما العاصمة الرياض فيؤذن فيها لصلاة المغرب عند الساعة 06:27م.
من جهة أخرى سيكون أهالي الدمام هم أول من يرفع أذان المغرب اليوم الخامس عشر من رمضان، حيث سيكون عند الساعة 06:16، فيما سيكون أهالي تبوك آخر من يرفع الأذان اليوم حيث يحين موعد صلاة المغرب عند الساعة 07:14.
أما موعد أذان العشاء في اليوم الخامس عشر من رمضان فسوف يكون عند الساعة 08:27 في الرياض، وعند الساعة 08:50 في مكة المكرمة، وعند الساعة 08:55 في المدينة المنورة.
يأتي هذا فيما يتواصل تعليق صلاة الجماعة في المساجد في كافة مناطق المملكة باستثناء الحرمين الشريفين، حيث يُسمح بإقامة الصلاة فيهما مع استمرار تعليق دخول المصلين؛ وذلك ضمن الإجراءات المطبقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتم السماح فقط برفع الأذان في كافة مساجد المملكة، كما يسمح بأداء صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، مع تعليق دخول المصلين وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن مع منع الاعتكاف خلال شهر رمضان.
أما مواقيت الصلاة اليوم الخامس عشر من رمضان في أهم المدن السعودية فستكون كما يلي بحسب توقيت أم القرى:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:23
|05:45
|12:18
|03:37
|06:50
|08:50
|المدينة المنورة
|04:16
|05:41
|12:18
|03:45
|06:55
|08:55
|الرياض
|03:48
|05:13
|11:50
|03:17
|06:27
|08:27
|بريدة
|03:54
|05:21
|12:01
|03:31
|06:41
|08:41
|الدمام
|03:29
|04:56
|11:37
|03:07
|06:16
|08:16
|أبها
|04:19
|05:39
|12:07
|03:18
|06:34
|08:34
|تبوك
|04:18
|05:47
|12:31
|04:05
|07:14
|09:14
|حائل
|04:00
|05:28
|12:10
|03:42
|06:52
|08:52
|عرعر
|03:52
|05:25
|12:13
|03:52
|07:00
|09:00
|جازان
|04:22
|05:41
|12:07
|03:17
|06:32
|08:32
|نجران
|04:14
|05:33
|12:00
|03:10
|06:26
|08:26
|الباحة
|04:20
|05:41
|12:11
|03:27
|06:41
|08:41
|سكاكا
|03:59
|05:30
|12:16
|03:53
|07:02
|09:02
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