السعودية | الصحة السعودية: 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية، الخميس، عن رصد 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 35,432 حالة، منها 141 حالة حرجة. كما أعلنت عن تعافي 1322 حالة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9120 حالة، فيما إجمالي الوفيات وصل إلى 229 حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، لعرض آخر مستجدات الفيروس المستجد في المملكة، حيث شدد على أهمية الفحص الموسع والمبكر لكورونا.

المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية

وكان عبدالعالي أكد، الخميس، على أهمية الالتزام بتقديم التطعيمات الصحية للأطفال في مواعيدها المحددة منعا لتعرض الأطفال لميكروبات أخرى.

والأربعاء، تقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما اللامحدود للقطاع الصحي.

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وخلال كلمة ألقاها، أشار الربيعة إلى أن حالات الإصابات المتزايدة التي وقعت في الأسبوعين الماضيين والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، كانت نتيجة الفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.

من السعودية

كما أوضح أن المعدل العالمي للإصابات أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة، وأرجع ذلك لسببين رئيسيين: أولهما وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

وثانيا، نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي تقوم به الفرق المختصة، عن طريق تتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، منوها بأن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا المستجد، أضحى شاغرا منها اليوم أكثر من 96%.

كما شدد الربيعة على أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.