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ارتفع اجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 9120 حالة، مما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم تحقيق قفزة كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي عن تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مستقرة، و 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 03:59 PM
الإصابات تصل إلى 35432 بينها 26856 نشطة تتلقى الرعاية
ارتفع اجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 9120 حالة، مما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم تحقيق قفزة كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي عن تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية ومعظمها حالات مستقرة، و 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
، 1322 حالة شفاء جديدة.. ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة إلى 9120 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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