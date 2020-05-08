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قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 8/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفىً.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 03:57 PM
141 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 8/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 9120 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفىً.
، "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 22% مواطنون و78% غير سعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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