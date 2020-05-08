محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-05-08
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 2020/05/8 م، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 % من السعوديين و 78% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة، وبلغ اجمالي حالات 9120 التعافي حالة .
وتابع المتحدث: إن 10 عدد الوفيات الجدد بلغ حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفىً.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:41 PM
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:49 PM
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 2020/05/8 م، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 % من السعوديين و 78% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة، وبلغ اجمالي حالات 9120 التعافي حالة .
وتابع المتحدث: إن 10 عدد الوفيات الجدد بلغ حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفىً.
، "الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432 ،
المصدر : الخليج 365
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