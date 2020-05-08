محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

عبدالله البرقاوي

الخليج 365

2020-05-08

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 2020/05/8 م، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 % من السعوديين و 78% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة، وبلغ اجمالي حالات 9120 التعافي حالة .

وتابع المتحدث: إن 10 عدد الوفيات الجدد بلغ حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 229 متوفىً.