، إمام المسجد النبوي: لا بد لطالب الآخرة من علم يجلو عن القلب العمى ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الجاهل معطوب والعاطل محجوب والمشرك مثبور والآمن مغرور

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب حميد؛ في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، عن أثر العلم على العمل، موصياً المسلمين بتقوى الله -عزّ وجلّ- سراً وجهداً.

وقال "حميد": اعلموا أن ربكم الله الذي لا إله إلا هو العلي الأعلى له الملك وإليه المنتهى والرجعى، فمن رجع إلى مولاه فإنه سيلقاه، وما من عبد يلقى سيده بعد أن كان قد أمره ونهاه إلا وهو سائله، فأعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً.

واستشهد بقوله تعالى: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ).

وأكّد أنه لا بد لسالك طريق الآخرة من علم يجلو به عن القلب العمى وعمل يدفع به عن البصيرة الحُجب، وإخلاص يخلص به من حسرة الغبن، وخوف يحاذر به آفات الغرور، فالخلق كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم نيام إلا العاملين، والعاملون كلهم مغتربون إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، مستشهداً بقوله تعالى: (أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

وأوضح أن العجب كل العجب من عامل لا يتبصر بمعرفة ما بين يديه من الأمر والخبر، ولا يتعرف ما هو مطلع عليه بعد الموت من الخطر فينظر في الدلائل والعبر والآيات والنذر، مستشهداً بقوله تعالى: (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)، فيا لعمى قبله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

وتعجب إمام المسجد النبوي من عالم لا يتدبر فيما يعلم يقينا مما هو مقبل عليه من الأهوال العظام والعقبات الجسام فيرتدع عن الكسل ويرتفع إلى جهاد العمل، وممن ضيع الإخلاص وأضاع بسوء طويته مفتاح سر الخلاص مستشهداً بقوله تعالى (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)، وقوله (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا).

وحذر المخلص ممن ينظر في أحوال رسل الله وأنبيائه وأصفيائه وأوليائه ثم لا يشهد خوفهم والخليل الأول يقول (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ)، والخليل الأكمل يقال له (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)، فالجاهل معطوب والعاطل محجوب والمشرك مثبور والآمن مغرور.خطبة الجمعة المسجد النبوي المدينة المنورة