، 3 دول عربية سمحت بأداء صلاة الجمعة بالمساجد اليوم.. تعرَّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بعض الدول العربية، تخفيف القيود عن الصلوات في المساجد بعد مدد متفاوتة من الإغلاق كتدبير احترازي من تفشي فيروس كورونا.

في سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم اعتباراً من اليوم الجمعة، إعادة فتح المساجد "لصلاة الجمعة فقط" وفق ضوابط صحية محدّدة، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف السورية، إن شعائر صلاة الجمعة ستؤدى وفق ضوابط صحية محدّدة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد، إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومَن تظهر عليه أيّ أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.

وفي لبنان، افتتحت المساجد أمام المصلين لإقامة صلاة الجمعة ضمن الشروط الوقائية للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وفي كردستان العراق، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إعادة فتح جميع المساجد اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبز إسماعيل، إن "جميع المساجد في الإقليم ستعيد فتح أبوابها اعتباراً من الإثنين 11 مايو المقبل".

وأضاف، أن "القرار اتخذ بالتشاور مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة"، مشدداً على وجوب الالتزام بالإرشادات الصحية.

وأوضح، أن "القرار يشمل أداء صلاة الجمعة جماعة في جميع المساجد".فيروس كورونا الجديد