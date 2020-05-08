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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، و1556 إصابة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1485 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104691.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ68 حالة وفاة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6541.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 83837، فيما أشارت إلى أن 2711 مصابًا في حالة صحية حرجة.إيران فيروس كورونا الجديد
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 02:28 PM
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، و1556 إصابة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 1485 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104691.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ68 حالة وفاة في اليوم السابق؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6541.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 83837، فيما أشارت إلى أن 2711 مصابًا في حالة صحية حرجة.
، إيران: 55 وفاة جديدة وإجمالي الإصابات يقفز إلى 105 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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