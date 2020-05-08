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سجّلت جمهورية جنوب إفريقيا 424 حالة مؤكّدة بفيروس "كوفيد-19" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8233.
وأوضح بيان وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 161 حالة وفاة.
من ناحية أخرى، أعلنت بوركينا فاسو، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية، في بيان له، مساء أمس، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 736 مصاباً منذ بداية ظهوره.فيروس كورونا الجديد
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 02:20 PM
عدد الحالات في بوركينا فاسو يصل إلى 736ارتفاع إصابات كورونا في جنوب إفريقيا إلى 8233
سجّلت جمهورية جنوب إفريقيا 424 حالة مؤكّدة بفيروس "كوفيد-19" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8233.
وأوضح بيان وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 161 حالة وفاة.
من ناحية أخرى، أعلنت بوركينا فاسو، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية، في بيان له، مساء أمس، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 736 مصاباً منذ بداية ظهوره.
، ارتفاع إصابات كورونا في جنوب إفريقيا إلى 8233 ،
المصدر : الخليج 365
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