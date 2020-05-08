، ارتفاع إصابات كورونا في جنوب إفريقيا إلى 8233 ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات في بوركينا فاسو يصل إلى 736

سجّلت جمهورية جنوب إفريقيا 424 حالة مؤكّدة بفيروس "كوفيد-19" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8233.

وأوضح بيان وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 161 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت بوركينا فاسو، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية، في بيان له، مساء أمس، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 736 مصاباً منذ بداية ظهوره.فيروس كورونا الجديد