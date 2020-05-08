- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل ست حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين؛ ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 223 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.فيروس كورونا الجديد
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 02:19 PM
حالة وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 26لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل ست حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين؛ ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 223 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.
، لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.