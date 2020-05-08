حساب المواطن: صك الطلاق ليس مسوغًا لـ"إضافة تابعين"

أوضح برنامج حساب المواطن أن "صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة لإضافة التابعين على حساب المطلقة".

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أن "صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة: صك ولاية، أو إثبات احتضان".

وأضاف البرنامج أن بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

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جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطنة ذكرت فيه أنه ليس لديها مسكن مستقل؛ حيث تعيش مع أمها المطلقة التي لا يوجد لديها صك ولاية، ولكن يوجد صك طلاق.

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