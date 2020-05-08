الحصيني: حالة ممطرة على مناطق عدة تستمر 3 أيام

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على عدة مناطق، بدءًا من مساء اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال الحصيني، إنه متوقع حالة ممطرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية، تمتدّ إلى شمال وغرب منطقة الرياض ومنطقة حائل وجنوب الجوف، متوقعًا أمطارًا متفاوتة الشدة، من خفيفة لغزيرة وحبات برد، تستمر عدة أيام، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من وسط المملكة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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