مصادرة وإتلاف 1404 من المعلبات منتهية الصلاحية بنطاق بلدية المسفلة

قال رئيس بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

المهندس «أيمن بن محمد» إن الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، أتلفت 1305 من المعلبات تم ضبطها في سيارة نقل

وأشار إلى أن السيارة كان يقودها وافد وكانت قادمة من محافظة جدة متوجهة إلى حوش بكر وهي عبارة عن مشروبات غازية وعلب حلوى وعلب صلصة وعلب قهوة وعلب شاي.

وذكر أنه تم حجز المركبة وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالف، إضافة إلى 99 تنكة أجبان وصلصة كانت مخزنة داخل حوش بكر تم ضبطها وإتلافها، وبذلك بلغ إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 1404 من المعلبات منتهية الصلاحية.