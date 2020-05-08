من بينها مشروبات غازية وعلب حلوى وصلصة وقهوة وشاي
قال رئيس بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة
المهندس «أيمن بن محمد» إن الفرق الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، أتلفت 1305 من المعلبات تم ضبطها في سيارة نقل
وأشار إلى أن السيارة كان يقودها وافد وكانت قادمة من محافظة جدة متوجهة إلى حوش بكر وهي عبارة عن مشروبات غازية وعلب حلوى وعلب صلصة وعلب قهوة وعلب شاي.
وذكر أنه تم حجز المركبة وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالف، إضافة إلى 99 تنكة أجبان وصلصة كانت مخزنة داخل حوش بكر تم ضبطها وإتلافها، وبذلك بلغ إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 1404 من المعلبات منتهية الصلاحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة وإتلاف 1404 من المعلبات منتهية الصلاحية بنطاق بلدية المسفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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