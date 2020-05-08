أخبار السعودية اليوم.. 10 آلاف ريال غرامة التجمع بالمنازل.. وصندوق الاستثمارات يقتنص الفرص بأوروبا وأمريكا

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، الخميس؛ حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة إلى رئيس وزراء العراق الجديد مصطفى الكاظمي، كما ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأفغانستاني خلال اتصال هاتفي، وإلى التفاصيل :

القيادة تُهنئ رئيس وزراء العراق بمناسبة تشكيل حكومته الجديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة لدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيله ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

مساعد وزير الدفاع يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد

رأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، الاجتماع التعريفي لمبادرة مشروع نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع والمشاريع التابعة والخطة المستقبلية للتنفيذ، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد في مقر وكالات وزارة الدفاع، مشددًا على أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني تطورات فيروس كورونا

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية المُكلف محمد حنيف أتمر، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وزارة الداخلية: اعتماد لائحة الحد من التجمّعات لمنع تفشي ونقل كورونا

قال مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.

شرطة الرياض تقبض على 3 وافدين احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها.



10 آلاف ريال غرامة التجمع العائلي في المنازل والاستراحات والمزارع

حددت لائحة الحد من التجمّعات، التي تستهدف منع تفشي ونقل فيروس كورونا، عقوبة 10 آلاف ريال للتجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، وذلك وفق اللائحة التي اعتمدها وزير الداخلية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخميس.

وزارة الموارد البشرية: 10 آلاف ريال غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا

علمت «عاجل»، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وافق على إضافة فقرة جديدة لجدول المخالفات تقضي بتغريم كل منشأة لا تلتزم بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة والمُنظِّمة للظروف الاستثنائية، لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما وبينت المصادر، أن المخالفة حُددت بمقدار 10 آلاف ريال تتعدد بتعدُّد الحالات والعاملين.

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وزارة الصحة تعلن تسجيل 1793 إصابة جديدة بكورونا.. إجمالي الوفيات 219

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33731، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 7798، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 219.

النيابة العامة تأمر بالقبض على مقيم حرض أبناء جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته

أصدرت لنيابة العامة، اليوم الخميس، أمرًا بالقبض على مقيم من جنسية عربية ظهر بمقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه المقيمين من بني جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بالمملكة.

ضبط مواقع لإعادة تصنيع الزيوت المستخدمة في الرياض

أعلنت الجهات المعنية في الرياض، اليوم الخميس، عن تمكنها من مداهمة مناطق عشوائية تقوم بتكرير الزيوت المستخدمة وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظامية تعمل عليها عمالة مخالفة للنظام.

أمانة جدة تواصل جهودها المكثفة بأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الغذاء

تواصل أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها في أسواق النفع العام للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحماية من انتشار العدوى، وحرصًا على تقديم خدماتها لجميع سكان محافظة جدة؛ تم إنشاء مجموعة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه، بالتزامن مع تخصيص السوق المركزي للتجار فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بـ2.6 مليار دولار.. صندوق الاستثمارات يقتنص فرصًا بأوروبا وأمريكا

كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، قيام صندوق الاستثمارات السعودي بعقد صفقات كبرى خلال الفترة من 26 مارس الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي، مضيفة أن حجم صفقات الصندوق بلغ نحو 2.6 مليار دولار، مع وجود صفقة واحدة فقط لا تزال في طور التفاوض، وهي خاصة بالاستحواذ على حصة أغلبية في استثمار رياضي مقابل 320 مليون دولار.

الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: 8 مناطق تتعرض للغبار والرياح المثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عن توقعاتها باحتمالية أن تشهد عدة مناطق بالمملكة، غدًا الجمعة، سحب رعدية ممطرة، بينما من المتوفع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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