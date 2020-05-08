هيئة الاتصالات تتيح استخدام تطبيق «توكلنا» مجانا

من منطلق تكامل الجهود لمواجهة جائحة كورونا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إتاحة استخدام تطبيق «توكلنا»(@Tawakkalnaapp ) الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (@SDAIA_SA) مجانا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كل المشغلين. وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابه على توتير أن الخطوة السابقة تأتي من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 . يحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على تصاريح التجول خلال فترة منع التجول، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

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