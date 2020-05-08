مستشار إعلامي يطالب «هيئة تقويم التعليم» بالإفصاح عن أسماء دول طبقت الاختبارات المنزلية

طالب المستشار الإعلامي الدكتور «سعود كاتب» هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإفصاح عن أسماء الدول التي طبقت الاختبارات المنزلية (الاختبار التحصيلي) لغرض القبول في الجامعات.

وقال كاتب عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «آمل من رئيس ‫هيئة تقويم التعليم ذكر أسماء دول طبقت الاختبارات المنزلية لغرض القبول في الجامعات، فأغلب دول العشرين أجلت الاختبار أو ألزمت الطلبة بالحضور، ولم يُطرح الاختبار عن بُعد كخيار، ومنها أمريكا وكوريا وألمانيا.. أتساءل لماذا تصر الهيئة على التطبيق؟».

وكان عدد من الأكاديميين انتقدوا أداء الاختبار التحصيلي عن بُعد الذي أعلنت عنه هيئة التقويم والتدريب مؤخرًا.

وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس إدارة المركز الوطني للقياس سابقًا وعضو الهيئة الوطنية لتقويم التعليم سابقًا الخبير المتخصص في القياس والتقويم الدكتور «إبراهيم الدوسري» أن الاختبار التحصيلي عن بُعد سيفتقد إلى تحقيق العدالة بين الطلاب والطالبات المتقدمين، فيما هاجم المستشار التربوي والإعلامي السعودي، الدكتور سعود المصيبيح، عبر حسابه في تويتر الاختبار التحصيلي عن بُعد، الذي أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخرًا.