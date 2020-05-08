اجتماعي / جمعية البر بمحافظة بالطوال توزع أكثر من 2850 سلة غذائية



الطوال 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال أمس، توزيع أكثر من 2850 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها والمقيمين بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله علي حمدي أن عدداً من الفرق التطوعية شاركت بتوزيع السلات الغذائية للمقيمين وبعض الأسر المشمولة من خدمات الجمعية، وفق الاجراءات والتدابير الوقائية.

وبين أن الجمعية كانت قد وزعت مطلع شهر رمضان المبارك الحالي 1940 كرتون من التمور و 400 كرتون من الماء و 43 جهازاً كهربائياً ومبلغ 81950 ريالاً تمثل كفالة الأيتام لشهري مارس وأبريل الماضيين، إلى جانب إيداع مبلغ 150100 ريال من المساعدات النقدية في حسابات المستفيدين من خدماتها، شملت فئات المستفيدين وإيجارات المنازل ومساعدات كفالات الأسر وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

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13:51ت م

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