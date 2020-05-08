السعودية اليوم / "لجنة التنمية الاجتماعية بمكة" تقدم عدداً من البرامج المتنوعة لمواجهة فيروس كورونا



مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أصدرت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة تقريراً حول منجزاتها المقدمة لحملة "مجتمع واعي"، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, وتهدف إلى توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس

وأوضح المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد الزهراني أن اللجنة بدأت تنفيذ أعمالها التوعوية منذ بدء انتشار فيروس كورونا, حيث قدمت اللجنة أربع حملات توعوية تثقيفية للحد من انتشار كورونا وهي: "حملة لأجلك يا مكة"، أنتجت خلاها اللجنة ٣٦ مادة توعوية, إلى جانب إقامة مسابقات توعوية وصل التفاعل فيها إلى أكثر من ٢٥ ألف متفاعل.

وأضاف الزهراني أن الحملة الثانية والتي جاءت بعنوان "مسابقة بادر"، بمشاركة 20 فريقاً تطوعياً و120 فرداً؛ أنتجت 26 مقطعاً تعريفياً, مشيراً إلى أنه في الجانب الإعلامي فقد أبرمت اللجنة 10 شراكات مع جهات عدة لتنفيذ مشروع السلال الغذائية الذي بلغ عددها 3000 سلة, فيما استفاد من مشروع سند وعون 55 مستفيداً وتقديم 80 رسالة, واستقبال 106 بلاغات.

// انتهى //

13:47ت م

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مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأصدرت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة تقريراً حول منجزاتها المقدمة لحملة "مجتمع واعي"، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, وتهدف إلى توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا , حيث حملت الاحصائيات على أبرز الإنجازات منذ بدء جائحة فيروس كورونا وحتى انتهاء العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.وأوضح المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد الزهراني أن اللجنة بدأت تنفيذ أعمالها التوعوية منذ بدء انتشار فيروس كورونا, حيث قدمت اللجنة أربع حملات توعوية تثقيفية للحد من انتشار كورونا وهي: "حملة لأجلك يا مكة"، أنتجت خلاها اللجنة ٣٦ مادة توعوية, إلى جانب إقامة مسابقات توعوية وصل التفاعل فيها إلى أكثر من ٢٥ ألف متفاعل.وأضاف الزهراني أن الحملة الثانية والتي جاءت بعنوان "مسابقة بادر"، بمشاركة 20 فريقاً تطوعياً و120 فرداً؛ أنتجت 26 مقطعاً تعريفياً, مشيراً إلى أنه في الجانب الإعلامي فقد أبرمت اللجنة 10 شراكات مع جهات عدة لتنفيذ مشروع السلال الغذائية الذي بلغ عددها 3000 سلة, فيما استفاد من مشروع سند وعون 55 مستفيداً وتقديم 80 رسالة, واستقبال 106 بلاغات.// انتهى //13:47ت م0057

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "لجنة التنمية الاجتماعية بمكة" تقدم عدداً من البرامج المتنوعة لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.