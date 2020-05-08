السعودية اليوم / لبنان تسجل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة ،لافتة إلى أنه تم تسجيل 223 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.

// انتهى //

13:43ت م

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بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة ،لافتة إلى أنه تم تسجيل 223 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.// انتهى //13:43ت م0056

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