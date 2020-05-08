السعودية اليوم / مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة... مشروعات تطويرية مستمرة لخدمة المرضى



المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

يقدم مستشفى الملك فهد بالمدينة بالمنورة أحد أهم المستشفيات في منطقة المدينة المنورة الذي تأسّس عام 1400هـ، الخدمات الطبية الملائمة والعناية الصحية الكاملة للمرضى، حيث يتألف من عدة منشآت حيوية تشمل المبنى الرئيسي، إضافة إلى مبنى الخدمات ومبنى للعيادات الخارجية التي تحتوي على أغلب التخصصات الطبية وهي "القلب - المخ والأعصاب - الجهاز الهضمي والمناظير - طب وجراحة الكلى - العظام - علاج المفاصل والغضاريف - عيادة الكسور - الباطنة - المسالك البولية - الجراحة العامة - علاج طبيعي للرجال والنساء - مكافحة التدخين - الروماتزم"، وسكن للتمريض وسكن للعائلات ومستودعات.

كما يشتمل المستشفى الذي يتكون من خمسة أدوار وسعته الإجمالية 500 سرير، على إدارة المختبرات وبنك الدم، والتي تعد من أهم القطاعات التابعة للمستشفى حيث يضم أربع مختبرات إقليمية رئيسية تخدم منطقة المدينة المنورة وما جاورها، كما يضم المختبر عدة أقسام منها قسم أمراض الدم والتجلط والانسياب الخلوي وقسم الكيمياء والهورمونات والكيمياء الخاصة وقسم الأحياء الدقيقة والطفيليات وقسم المناعة والأمصال والتطابق النسيجي وقسم الأنسجة وفحص الخلايا الذي يستقبل العينات من جميع مستشفيات منطقة المدينة المنورة وبنك الدم ووحدة فصل مكونات الدم، إضافة إلى مختبر الطوارئ الذي يعمل على مدار اليوم ويعد من أهم بنوك الدم في المملكة وذلك لتوفيره تحاليل تشخيصية نادرة مثل تحليل المناعة الخاص والتدفق الخلوي والهرمونات والبيولوجية الجزئية.

وأوضح مدير تجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور حسين أشقر أن المشروعات الجديدة في المستشفى تم تدشينها من قبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة بحضور سمو نائبه ومعالي وزير الصحة، وذلك امتدادا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لخدمة المرضى والمراجعين وفق المعايير التي تضمن جودة وسلامة الأداء، كما تم افتتاح جناح العناية المركزة المطور بالمستشفى بسعة 64 سريراً، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومدعمة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة مما سيسهم في تعزيز السعة السريرية لأقسام العناية المركزة بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف أشقر أنه تم كذلك تدشين جناح العمليات الجراحية المطور بمستشفى الملك فهد العام بسعة 8 غرف عمليات تغطي جميع التخصصات الجراحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي طيبة الطيبة، وكذلك وضع حجر أساس تطوير مدخل المستشفى والبهو والمواقف الخارجية لتواكب الرؤية التطويرية لوزارة الصحة في تحقيق أهدافها المنبثقة من رؤية المملكة 2030م، إلى جانب افتتاح وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى التي تضم عشرة أسرّة تم تجهيزها بأحدث التجهيزات لتساعد في توفير كل سبل الراحة للمرضى وتزويدها بأحدث أجهزة المراقبة المستمرة والعلامات الحيوية.

// انتهى //

13:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.