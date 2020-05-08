السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا 424 حالة مؤكدة بفيروس كوفيد - 19 المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8233.

وذكر بيان وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 161 حالة وفاة.

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13:25ت م

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