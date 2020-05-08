اجتماعي / حملة "يداً بيد" بتبوك تقدم خدماتها لأكثر من 48 ألف أسرة



تبوك 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أسهمت جهود حملة "يداً بيد" التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها في المنطقة؛ لتخفيف آثار جائحة

وأوضح المستشار الإعلامي لإمارة منطقة تبوك المنسق لأعمال الحملة بالمنطقة علي القحطاني, أن الحملة التي تمت بمشاركة الجمعيات الأهلية بمحافظات المنطقة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأهالي، وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، حيث أطلقت الحملة العديد من المبادرات في كلاً من محافظات أملج والوجه وضباء ومحافظة تيماء ومحافظتي حقل والبدع.

وأشار إلى أن من أهم المبادرات، إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة، وإيصال صهاريج المياه، ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في أنحاء المنطقة كافة، ودعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين، وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة، وإطلاق مبادرة لدعم العاملين في الميدان, إلى جانب العديد من الدورات والورش التثقيفية والتطويرية، وتقديم الاستشارات الأسرية، والدعم المالي لأكثر من 858 أسرة.

وقال: إن الحملة التي وجه سمو أمير منطقة تبوك بمواصلة العطاء فيها لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين؛ اتخذت هذه المبادرات النوعية والمهمة في المجالات الاجتماعية والصحية والتموينية والأسرية، بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات الأهلية في المحافظات والمراكز التابعة، مؤكداً أن العمل في هذه الحملة مستمر ليشمل جميع شرائح المجتمع، مشيداً بحجم التفاعل الكبير مع الحملة من الجميع سواء كان على مستوى الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص والأفراد.

وتواصل حملة "يداً بيد" التي انطلقت 10 شعبان 1441هـ عبر منصتها الإلكترونية تقديم خدماتها لاستقبال طلبات الأسر المتضررة من جائحة فيروس ‎كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم، بالإضافة إلى استقبال طلبات المساهمين لدعم الحملة عبر الرابط التالي: https://hand2hand.tabuk.gov.sa .

// انتهى //

13:11ت م

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تبوك 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأسهمت جهود حملة "يداً بيد" التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها في المنطقة؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأسر المحتاجة, منذ انطلاقها وحتى اليوم ومن خلال مبادراتها, في تقديم المساعدة لأكثر من 48,972 أسرة في جميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وتوزيع ما يزيد عن 45000 سلة غذائية، وما يزيد عن 27,092 وجبة, إذ بلغ ما تم صرفه ما يزيد عن (12,696,832) ريالاً تقريباً.وأوضح المستشار الإعلامي لإمارة منطقة تبوك المنسق لأعمال الحملة بالمنطقة علي القحطاني, أن الحملة التي تمت بمشاركة الجمعيات الأهلية بمحافظات المنطقة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأهالي، وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، حيث أطلقت الحملة العديد من المبادرات في كلاً من محافظات أملج والوجه وضباء ومحافظة تيماء ومحافظتي حقل والبدع.وأشار إلى أن من أهم المبادرات، إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة، وإيصال صهاريج المياه، ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في أنحاء المنطقة كافة، ودعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين، وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة، وإطلاق مبادرة لدعم العاملين في الميدان, إلى جانب العديد من الدورات والورش التثقيفية والتطويرية، وتقديم الاستشارات الأسرية، والدعم المالي لأكثر من 858 أسرة.وقال: إن الحملة التي وجه سمو أمير منطقة تبوك بمواصلة العطاء فيها لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين؛ اتخذت هذه المبادرات النوعية والمهمة في المجالات الاجتماعية والصحية والتموينية والأسرية، بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات الأهلية في المحافظات والمراكز التابعة، مؤكداً أن العمل في هذه الحملة مستمر ليشمل جميع شرائح المجتمع، مشيداً بحجم التفاعل الكبير مع الحملة من الجميع سواء كان على مستوى الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص والأفراد.وتواصل حملة "يداً بيد" التي انطلقت 10 شعبان 1441هـ عبر منصتها الإلكترونية تقديم خدماتها لاستقبال طلبات الأسر المتضررة من جائحة فيروس ‎كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم، بالإضافة إلى استقبال طلبات المساهمين لدعم الحملة عبر الرابط التالي: https://hand2hand.tabuk.gov.sa .// انتهى //13:11ت م0045

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