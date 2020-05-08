السعودية اليوم / أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع



البكيرية 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

وجه أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز خطاب شكر لرئيس بلدية محافظة البكيرية يوسف بن عبدالله الخليفة إثر تقرير مصور تلقاه سموه الكريم يتضمن عن تميز ربيع البكيرية 40 بجوانبه المختلفة الترفيهية والتسويق والسياحة.

وقال سموه: سرنا ذلك ونقدر جهودكم وجهود كافة زملائكم في البلدية وننتظر منكم المزيد، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته قدم رئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة شكره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لجميع القطاعات بالمنطقة، وما تلقاه بلدية البكيرية من تحفيز ودعم ومساندة.

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12:54ت م

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