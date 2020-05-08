

كوالالمبور 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

سجلت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم 68 إصابة جديدة بفيروس

ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أي وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.

// انتهى //

12:07ت م

0039



كوالالمبور 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة.ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أي وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات.// انتهى //12:07ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.